Inchiesta Prisma | annuncio in diretta | “Sei club oltre la Juve”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcelloChirico : L' inchiesta Prisma ad una cosa è servita: far affiorare tutto l'anti #Juventus presente all'interno delle istituzi… - MarcelloChirico : Dalla Procura di Torino (quella di #Santoriello ) continuano a uscire veline sull'inchiesta #Prisma. Quando si dec… - CorSport : Ci sono nuovi sviluppi legati all'Inchiesta Prisma che vede coinvolta la Juventus. La Procura di Torino avrebbe sco… - sportmediaset : Conti Juve, l'inchiesta si allarga: atti trasmessi in altre sei cittò #Juventus #Prisma - eltucusalamanca : RT @FBiasin: #Plusvalenze, la procura di Torino ha trasmesso gli atti relativi all’inchiesta #Prisma alle procure competenti per altre 6 so… -

Gli atti che riguardano i nuovi club sotto esame verranno presi in considerazione nelle prossime oreNuovi importanti sviluppi in merito all'. Non solo la Juventus sarebbe coinvolta all'interno del filone che riguarda il caso plusvalenze per il quale la Corte Federale lo scorso gennaio ha condannato i bianconeri con una ...A rivelare gli umori interni della Juventus in merito agli sviluppi dell'è stato il direttore sportivo del Friburgo Jochen Saier ...

Conti Juventus, l'inchiesta Prisma si allarga ad altre sei città - Sportmediaset Sport Mediaset

Inchiesta Prisma, svolta nelle indagini: “Coinvolti 6 club oltre la Juve” CalcioMercato.it

Juve, sbucano nuovi dettagli dell'Inchiesta Prisma: coinvolte Atalanta e Udinese Corriere dello Sport

Udinese – Dal rientro di Perez alle novità dell’inchiesta Prisma / La raffica Mondo Udinese

Dirigenza Juventus – Calciomercatoweb.it Intervenuto in diretta su TVPlay, il canale Twitch di Calciomercato.it, il giornalista Marco Bardesono ha svelato nuovi possibii sviluppi dell’inchiesta Prisma ...Buone notizie per il mondo bianconero: Ciro Santoriello potrebbe assentarsi nella prima udienza per l'inchiesta Prisma contro la Juventus ...