Incentivi sulle elettriche a rischio? Il ministro Pichetto Fratin: "Potrebbero avere effetti pesanti sul bilancio dello Stato" (Di venerdì 24 febbraio 2023) Secondo quanto dichiarato dal ministro a Radio24, gli Incentivi all'acquisto delle elettriche Potrebbero causare effetti negativi sul bilancio dello Stato nei prossimi anni. Nel resto dell'intervista anche un richiamo ai biocarburanti e un affondo sui prezzi delle elettriche....

