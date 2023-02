Incentivi, fine della giungla. Nasce il nuovo codice unico (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il ministro Pichetto sblocca le comunità energetiche. Siccità, 3,5 milioni di italiani a rischio razionamenti Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il ministro Pichetto sblocca le comunità energetiche. Siccità, 3,5 milioni di italiani a rischio razionamenti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tele_Nicosia : ROMA (ITALPRESS) - Il Consiglio dei ministri di oggi ha dato il via libera alla nascita di un nuovo 'codice degli i… - messina_oggi : Incentivi alle imprese, dal Cdm via libera al nuovo CodiceROMA (ITALPRESS) - Il Consiglio dei ministri di oggi ha d… - SaleNicoSale : @StefanoFeltri Quindi, alla fine, è preferibile dare incentivi a pioggia e decontribuzione alle imprese perché crei… - m_masi1960 : RT @gbrussato: A far crollare del 30% i prezzi del litio cinese non sono state le nuove miniere ma il calo delle vendite di auto elettriche… - Beverari_M : RT @gbrussato: A far crollare del 30% i prezzi del litio cinese non sono state le nuove miniere ma il calo delle vendite di auto elettriche… -