In Usa Weinstein condannato a 16 anni di carcere per stupro (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nuova condanna per l'ex produttore di Hollywood Harvey Weinstein. L'uomo, padre padrone per decenni dell'industria del cinema americano, è stato condannato a 16 anni di carcere per lo stupro di una ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nuova condanna per l'ex produttore di Hollywood Harvey. L'uomo, padre padrone per decenni dell'industria del cinema americano, è statoa 16diper lodi una ...

