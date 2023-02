In un anno oltre 173 mila rifugiati ucraini in Italia (Di venerdì 24 febbraio 2023) AGI - A un anno dalla guerra in Ucraina, l'Unicef ha raggiunto oltre 100 mila rifugiati ucraini in Italia: oltre 15 mila attraverso interventi diretti di protezione, prevenzione e risposta alla violenza di genere, supporto psicosociale e ai percorsi di formazione e inclusione, oltre 95 mila con informative online. Dall'inizio dell'emergenza a oggi l'Italia ha ospitato oltre 173 mila rifugiati dall'Ucraina, tra cui circa 92 mila donne e circa 50 mila bambine, bambini e adolescenti. Sin dalle prime fasi l'Unicef ha condotto un'analisi dei bisogni della comunità rifugiata per individuare azioni e sfide su cui orientare le ... Leggi su agi (Di venerdì 24 febbraio 2023) AGI - A undalla guerra in Ucraina, l'Unicef ha raggiunto100in15attraverso interventi diretti di protezione, prevenzione e risposta alla violenza di genere, supporto psicosociale e ai percorsi di formazione e inclusione,95con informative online. Dall'inizio dell'emergenza a oggi l'ha ospitato173dall'Ucraina, tra cui circa 92donne e circa 50bambine, bambini e adolescenti. Sin dalle prime fasi l'Unicef ha condotto un'analisi dei bisogni della comunità rifugiata per individuare azioni e sfide su cui orientare le ...

