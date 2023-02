In ospedale per una frattura al bacino, 57enne morta dopo 8 ore di attesa al pronto soccorso (Di venerdì 24 febbraio 2023) Una donna di Baronissi, di 57 anni, è morta dopo aver aspettato 8 ore di essere visitata al pronto soccorso dell'ospedale Ruggi di Salerno . Un'altra morte sospetta che getta nuove ombre sullo stato ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Una donna di Baronissi, di 57 anni, èaver aspettato 8 ore di essere visitata aldell'Ruggi di Salerno . Un'altra morte sospetta che getta nuove ombre sullo stato ...

