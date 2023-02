In diretta dalla Milano Fashion Week. (Di venerdì 24 febbraio 2023) «Nel biglietto di auguri per Amica scriverei: ancora 60 di questi anni, con la stessa libertà, con la stessa visione, con la stessa lucida capacità di accompagnare le donne e la società nelle sue evoluzioni». Così ci ha raccontato non poco tempo fa Giorgio Armani in persona. E così in effetti ne arriva la conferma oggi, alla Milano Fashion Week. Sorridi! Questo sembra essere il monito dell’intera sfilata, a partire dall’immagine che campeggia enorme in bianco e nero come background. Perché la donna Emporio Armani il prossimo autunno inverno sorriderà. La lucidità dello stilista di accompagnare le donne e la società con le sue evoluzioni, oggi, appunto, ci chiede di abbandonare ogni indugio. E sorridere. Senza se e senza ma. La sfilata Emporio Armani Autunno Inverno 2023 2024 È una passerella circolare (come per la scorsa sfilata uomo) ... Leggi su amica (Di venerdì 24 febbraio 2023) «Nel biglietto di auguri per Amica scriverei: ancora 60 di questi anni, con la stessa libertà, con la stessa visione, con la stessa lucida capacità di accompagnare le donne e la società nelle sue evoluzioni». Così ci ha raccontato non poco tempo fa Giorgio Armani in persona. E così in effetti ne arriva la conferma oggi, alla. Sorridi! Questo sembra essere il monito dell’intera sfilata, a partire dall’immagine che campeggia enorme in bianco e nero come background. Perché la donna Emporio Armani il prossimo autunno inverno sorriderà. La lucidità dello stilista di accompagnare le donne e la società con le sue evoluzioni, oggi, appunto, ci chiede di abbandonare ogni indugio. E sorridere. Senza se e senza ma. La sfilata Emporio Armani Autunno Inverno 2023 2024 È una passerella circolare (come per la scorsa sfilata uomo) ...

