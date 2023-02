"In che condizioni è Putin". La sentenza brutale del generale Tricarico (Di venerdì 24 febbraio 2023) "Putin è in una condizione in cui non può conquistare neanche poche decine di metri, ecco, siamo in una sorta di stallo prolungato". Supercaccia da combattimento di 5^ generazione Sukhoi Su-57, droni, navi, moderni carri armati T-14, missili a lungo raggio. Quello messo in campo dalla Russia nella guerra contro l'Ucraina è un arsenale di prim'ordine, abbastanza per annientare una piccola nazione come l'Ucraina in pochi giorni. Eppure, a un anno esatto dall'invasione e dopo migliaia di morti - dall'una e dall'altra parte - la guerra è tutt'altro che vicina alla fine. "Una delle conclusioni è quella che la capacità militare di Putin era stata largamente sovrastimata, anche dagli esperti - ha spiegato all'agenzia Askanews il generale Leonardo Tricarico, già Capo di stato Maggiore dell'Aeronautica Militare e presidente ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) "è in una condizione in cui non può conquistare neanche poche decine di metri, ecco, siamo in una sorta di stallo prolungato". Supercaccia da combattimento di 5^ generazione Sukhoi Su-57, droni, navi, moderni carri armati T-14, missili a lungo raggio. Quello messo in campo dalla Russia nella guerra contro l'Ucraina è un arsenale di prim'ordine, abbastanza per annientare una piccola nazione come l'Ucraina in pochi giorni. Eppure, a un anno esatto dall'invasione e dopo migliaia di morti - dall'una e dall'altra parte - la guerra è tutt'altro che vicina alla fine. "Una delle conclusioni è quella che la capacità militare diera stata largamente sovrastimata, anche dagli esperti - ha spiegato all'agenzia Askanews ilLeonardo, già Capo di stato Maggiore dell'Aeronautica Militare e presidente ...

