In anteprima i nuovi laptop MSI, display mini LED 4K (Di venerdì 24 febbraio 2023) Processori e schede grafiche di ultimissima generazione, display mini LED 4K, e peso inferiore a un chilo: sono alcune delle tecnologie all'avanguardia che danno forma ai nuovi laptop per i gamer, per i creator, e per il mondo business firmati da MSI e presentati a Milano nel corso di un'anteprima per il mercato italiano. I nuovi laptop concretizzano la visione MSI sintetizzata nello slogan "The Leap to Singularity" che accompagna il lancio. "Il concetto 'The Leap to Singularity', nasce per creare attraverso i nostri prodotti MSI delle nuove dimensioni e superare tutti quelli che sono dei limiti tecnologici - spiega Fabiana Pastore, marketing specialist di MSI Notebook - Dedichiamo tantissime risorse a nella ricerca e nello sviluppo dei nostri notebook MSI; ed è ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 24 febbraio 2023) Processori e schede grafiche di ultimissima generazione,LED 4K, e peso inferiore a un chilo: sono alcune delle tecnologie all'avanguardia che danno forma aiper i gamer, per i creator, e per il mondo business firmati da MSI e presentati a Milano nel corso di un'per il mercato italiano. Iconcretizzano la visione MSI sintetizzata nello slogan "The Leap to Singularity" che accompagna il lancio. "Il concetto 'The Leap to Singularity', nasce per creare attraverso i nostri prodotti MSI delle nuove dimensioni e superare tutti quelli che sono dei limiti tecnologici - spiega Fabiana Pastore, marketing specialist di MSI Notebook - Dedichiamo tantissime risorse a nella ricerca e nello sviluppo dei nostri notebook MSI; ed è ...

