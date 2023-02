In anni difficili Le lacrime della Meloni | così Maurizio ha cambiato l' Italia con uno Show

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 febbraio 2023)Costanzo, popolare giornalista romano, si è spento oggi all'età di 84. Tanti i messaggi di cordoglio sui social. Anche la premier Giorgiaha scritto un tweet carico di dolore per la sua scomparsa: "Ci lasciaCostanzo: icona del giornalismo etv, che ha saputo raccontarecon coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case deglini cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero a sua moglie Maria e ai suoi cari. Buon viaggio". "Profondamente colpito per la scomparsa diCostanzo, giornalista, conduttore televisivo, autore - ha scritto Guido Crosetto -. Ha raccontato con intelligenza e ironia l'evoluzionesocietà ...