Impressionante: ecco come era il corpo di Gesù dopo la morte (Di venerdì 24 febbraio 2023) È una domanda alla quale in molti hanno cercato di dare una risposta, in particolare, studiando attentamente la Sacra Sindone. Ora, per la prima volta nella storia, è possibile vedere il corpo di Gesù come quando è stato avvolto nel sacro lino dopo la deposizione dalla Croce. Una rappresentazione iper realistica in 3D che ci L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 24 febbraio 2023) È una domanda alla quale in molti hanno cercato di dare una risposta, in particolare, studiando attentamente la Sacra Sindone. Ora, per la prima volta nella storia, è possibile vedere ildiquando è stato avvolto nel sacro linola deposizione dalla Croce. Una rappresentazione iper realistica in 3D che ci L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancescoPonzin : RT @p_finocchiaro: @dianacalibana @ClaraDarioLor @Centropie @Massi_Bo @lucianocapone @ShooterHatesYou Ecco perché a -500m è meglio che in s… - p_finocchiaro : @dianacalibana @ClaraDarioLor @Centropie @Massi_Bo @lucianocapone @ShooterHatesYou Ecco perché a -500m è meglio che… - Francesco : È quasi finito febbraio. Puoi negarlo, ma è così ?? La velocità con cui il tempo fugge - se ti fermi a pensarci - è… - AndreaTzimisce : RT @ManMon4: La cosa impressionante è che le annate storte che stiamo vivendo sono qualcosa che capita raramente e per brevi periodi in più… - sonounoju29ro : RT @ManMon4: La cosa impressionante è che le annate storte che stiamo vivendo sono qualcosa che capita raramente e per brevi periodi in più… -