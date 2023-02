Impact 23.02.2023 Monster’s Ball Match (Di venerdì 24 febbraio 2023) Lettrici e lettori di ZonaWrestling, benvenuti in questa nuova puntata di Impact. La notte che verrà sarà il momento di No Surrender, un PPV pieno di Match molto interessanti. Se volete scoprire i miei personali pronostici, vi rimando all’editoriale uscito martedì. Per quanto riguarda invece la puntata odierna, c’è comunque un Match titolato, ovvero quello per l’X-Division Championship, tra Trey Miguel e Crazzy Steve in un Monster’s Ball. Immergiamoci nella puntata! Motor City Machine Guns sconfiggono Jonathan Gresham e Mike Bailey (4,5 / 5) Tommy Dreamer sconfigge Jason Hotch N.C. Allysin Kay sconfigge Taya Valkyrie (2 / 5) BACKSTAGE: Josh Alexander e Rich Swann sono alle prese con la firma del contratto, insieme a Santino Marella. I due non hanno screzi dopo il calcio della scorsa ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 24 febbraio 2023) Lettrici e lettori di ZonaWrestling, benvenuti in questa nuova puntata di. La notte che verrà sarà il momento di No Surrender, un PPV pieno dimolto interessanti. Se volete scoprire i miei personali pronostici, vi rimando all’editoriale uscito martedì. Per quanto riguarda invece la puntata odierna, c’è comunque untitolato, ovvero quello per l’X-Division Championship, tra Trey Miguel e Crazzy Steve in un. Immergiamoci nella puntata! Motor City Machine Guns sconfiggono Jonathan Gresham e Mike Bailey (4,5 / 5) Tommy Dreamer sconfigge Jason Hotch N.C. Allysin Kay sconfigge Taya Valkyrie (2 / 5) BACKSTAGE: Josh Alexander e Rich Swann sono alle prese con la firma del contratto, insieme a Santino Marella. I due non hanno screzi dopo il calcio della scorsa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TSOWrestling : Un quick report per scoprire cosa è successo durante l'ultima puntata di #IMPACTonAXSTV #TSOW // #TSOS //… - mariomerlo72 : Il recente studio di budget impact di AdRes Health Economics & Outcomes Research e Sanofi evidenzia l’importanza de… - stearduini : RT @SIAita_: ??“???????????? ?????????????????? | ?????????????????????? ?? ???????????????? ?????? ?????????????????????? ???? ??????????????” ??28 febbraio ore 9.30-13 al Palazzo della Cooperazione… - PietroNegri6 : RT @SIAita_: ??“???????????? ?????????????????? | ?????????????????????? ?? ???????????????? ?????? ?????????????????????? ???? ??????????????” ??28 febbraio ore 9.30-13 al Palazzo della Cooperazione… - TizianoMancini6 : Una tristezza vedere che siamo in coda nella spesa per aiuti civili e militari all'Ucraina. -