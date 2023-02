Ilary Blasi, lo schiaffo finale a Totti: dove è stata beccata... (Di venerdì 24 febbraio 2023) Essere coccolati fa sempre piacere. E Ilary Blasi ne ha ricevute tante nel trattamento speciale che le hanno riservato per l'ultima fuga da Roma e senza il suo Bastian, rimasto in Germania dopo la recente visita dell'ex signora Totti. A farle compagnia in questi due giorni di relax è stata la mamma, la signora Daniela Serafini che si è data da fare anche come fotografa di Ilary. È suo infatti lo scatto che immortala la figlia che bacia con un'illusione ottica la cupola del Brunelleschi per l'addio a Firenze che l'ha accolta così bene. La showgirl, pronta per ripartire in televisione alla conduzione de L'Isola dei Famosi, ha soggiornato infatti in un hotel con la terrazza che affaccia sulla bellissima cupola fiorentina dove è stata accolta con il massimo delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Essere coccolati fa sempre piacere. Ene ha ricevute tante nel trattamento speciale che le hanno riservato per l'ultima fuga da Roma e senza il suo Bastian, rimasto in Germania dopo la recente visita dell'ex signora. A farle compagnia in questi due giorni di relax èla mamma, la signora Daniela Serafini che si è data da fare anche come fotografa di. È suo infatti lo scatto che immortala la figlia che bacia con un'illusione ottica la cupola del Brunelleschi per l'addio a Firenze che l'ha accolta così bene. La showgirl, pronta per ripartire in televisione alla conduzione de L'Isola dei Famosi, ha soggiornato infatti in un hotel con la terrazza che affaccia sulla bellissima cupola fiorentinaaccolta con il massimo delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lovelyanimehd : Da Ilary Blasi a Maria De Filippi, in cosa sono laureati i famosi italiani? - giovanna30573 : RT @Martii002: Io ormai l’entusiasmo che avevo prima nel vedere questo programma non ce l’ho più, si è spento tutto. Mi manca il GF che con… - Martii002 : Io ormai l’entusiasmo che avevo prima nel vedere questo programma non ce l’ho più, si è spento tutto. Mi manca il G… - GiusCandela : ROBERTO SERGIO SOGNA IL RUOLO DI AD DELLA RAI E SI 'DISSOCIA' DAL CASO FEDEZ LINEA BLU, VALENTINA BISTI ALLA CONDUZ… - GiusCandela : LUCA E PAOLO ALLA CORTE DI LORETTA GOGGI: I COMICI NEL CAST FISSO DI 'BENEDETTA PRIMAVERA' -