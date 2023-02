Il weekend delle giovanili

Leggi su seriea24

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo la bella vittoria per due a zero in casa del Frosinone, i bianconeri cercano la continuità contro il Bologna. Lo Stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro farà da cornice per questa importante sfida. Fischio di inizio alle ore 11.00 in diretta su Sportitalia.Amichevole per L’U17 contro la Rappresentativa FVG. Derby per l’U14 in casa contro l’Hellas Verona.Di seguito il calendario completo:Sabato 25 Febbraio 2023- PRIMAVERA Udinese – Bologna, presso lo Stadio Guido Teghil, Viale Europa, Lignano Sabbiadoro (UD), ore 11.00- Under 12 Brian Lignano – Udinese, presso lo Stadio Comunale, Via dei Carpini, Precenicco (UD), ore 15.00- Under 12 Brian Lignano – Udinese, presso lo Stadio Comunale, Via dei Carpini, Precenicco (UD), ore 16.30- Under 10 Terzo – Udinese, presso il Campo Sportivo, Via Ambrosoli,Terzo D’Aquileia (UD), ore 15.30- Under 9 ...