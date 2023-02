Il Tg1 taglia tutto l'attacco di Zelensky a Berlusconi Bufera sulla Maggioni, il Pd: "Trombettieri della destra" (Di venerdì 24 febbraio 2023) La guerra in Ucraina continua e non smettono neanche le polemiche politiche in Italia. Il Tg1 è finito nella Bufera per la clamorosa decisione di non trasmettere neanche un estratto dell'attacco di Zelensky a Berlusconi "la sua casa non è mai stata bombardata". Il Pd è stato durissimo nel commentare l'accaduto: "Ormai insieme al Tg2 sono diventati i Trombettieri della destra". La direttrice Monica Maggioni - si legge su Repubblica - rispedisce al mittente ogni accusa di collateralismo o, peggio, di asservimento del principale notiziario nazionale alla maggioranza di centrodestra. «Si è trattato di un errore nella catena di controllo". Ma Maggioni non ci sta a passare per quella che si piega alla disinformazione per ... Leggi su affaritaliani (Di venerdì 24 febbraio 2023) La guerra in Ucraina continua e non smettono neanche le polemiche politiche in Italia. Il Tg1 è finito nellaper la clamorosa decisione di non trasmettere neanche un estratto dell'di"la sua casa non è mai stata bombardata". Il Pd è stato durissimo nel commentare l'accaduto: "Ormai insieme al Tg2 sono diventati i". La direttrice Monica- si legge su Repubblica - rispedisce al mittente ogni accusa di collateralismo o, peggio, di asservimento del principale notiziario nazionale alla maggioranza di centro. «Si è trattato di un errore nella catena di controllo". Manon ci sta a passare per quella che si piega alla disinformazione per ...

