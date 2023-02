Il Tg1 delle 20 silenzia l’attacco di Zelensky a Berlusconi Maggioni | “Errore redazionale | l’abbiamo mostrato nelle altre edizioni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Il Tg1 di mercoledì sera non ha dato notizia deldi Volodymircontro Silvio(“La sua casa non è mai stata bombardata, mai sono arrivati con i carri armati nel suo giardino”) nel corso della conferenza stampa con la premier Giorgia Meloni in visita a Kiev. Un “buco” difficile da giustificare, considerato che la Rai aveva un inviato, Francesco Maesano, al seguito di Meloni, e che le dichiarazioni del premier ucraino erano state battute dalle agenzie poco dopo le 18:30. La direttrice Monica, sentita da Repubblica, si difende evocando un “cortocircuito, unnella catena di controllo, come credo forse qualche volta sarà accaduto anche a Repubblica“. Fatto sta che il tg20 sulla principale rete del servizio ...