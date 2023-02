Il sondaggio: un italiano su 2 non si schiera Prevale il no all’invio delle armi d a Kiev (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un italiano su due non si schiera ma solo il 7% è con Mosca. Prevale il no all’invio delle armi. I più contrari agli armamenti si trovano tra gli elettori di Lega, Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia. Favorevoli i sostenitori di Pd e Forza Italia Leggi su corriere (Di venerdì 24 febbraio 2023) Unsu due non si schiera ma solo il 7% è con Mosca. Prevale il no. I più contrari agli armamenti si trovano tra gli elettori di Lega, Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia. Favorevoli i sostenitori di Pd e Forza Italia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italia_Notizie : Il sondaggio: un italiano su 2 non si schiera Prevale il no all’invio delle armi d a Kiev - Luxgraph : Il sondaggio: un italiano su 2 non si schiera Prevale il no all’invio delle armi d a Kiev #corriere #news #2022… - LorisDiNoto : ?????? Sondaggio #EMG #cartabianca #Italia Meno di 1 italiano su 3 è favorevole all'invio di armi a #Zelensky… - LSkanderbeg : @GuidoCrosetto Simboli di libertà d Italia da ogni influenza di qualsiasi nazione tipo USA tipo nazisti che state s… - LiberaInformaz : NUOVO SONDAGGIO CONDANNA GIORGIA MELONI Il #governo italiano contro la volontà del popolo e al servizio di #WEF,… -