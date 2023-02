Il sondaggio sugli italiani e la guerra in Ucraina: in maggioranza contrari all’invio di armi, ma solo il 7% sta con la Russia (Di venerdì 24 febbraio 2023) Oggi l’«Operazione Speciale» di Vladimir Putin in Ucraina compie un anno. L’invasione del paese guidato da Volodymyr Zelensky da parte della Russia ha cambiato la storia d’Europa. Forse in modo irreversibile. E ha spinto l’Occidente a sostenere Kiev. Una scelta effettuata in ambito Nato che ha diviso le opinioni pubbliche mondiali. Il Corriere della Sera pubblica oggi i risultati di un sondaggio di Ipsos. L’istituto guidato da Nando Pagnoncelli illustra in che modo l’opinione pubblica italiana si schiera riguardo la guerra e l’invio di armi. La rilevazione è stata effettuata tra 21 e 23 febbraio. Sull’invio delle armi i risultati sono piuttosto netti: il 45% è contrario e il 34% è favorevole. Qui il dato interessante è un altro: anche gli elettori di Fratelli d’Italia ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 febbraio 2023) Oggi l’«Operazione Speciale» di Vladimir Putin incompie un anno. L’invasione del paese guidato da Volodymyr Zelensky da parte dellaha cambiato la storia d’Europa. Forse in modo irreversibile. E ha spinto l’Occidente a sostenere Kiev. Una scelta effettuata in ambito Nato che ha diviso le opinioni pubbliche mondiali. Il Corriere della Sera pubblica oggi i risultati di undi Ipsos. L’istituto guidato da Nando Pagnoncelli illustra in che modo l’opinione pubblica italiana si schiera riguardo lae l’invio di. La rilevazione è stata effettuata tra 21 e 23 febbraio. Sull’invio dellei risultati sono piuttosto netti: il 45% èo e il 34% è favorevole. Qui il dato interessante è un altro: anche gli elettori di Fratelli d’Italia ...

