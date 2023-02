Il Signore degli Anelli: Warner Bros annuncia lo sviluppo di nuovi film (Di venerdì 24 febbraio 2023) Warner Bros Pictures, New Line e Middle-earth Enterprises hanno stretto un nuovo accordo che prevede la realizzazione di nuovi film della saga Il Signore degli Anelli. Warner Bros Pictures ha svelato che si sta lavorando alla realizzazione di nuovi film della saga Il Signore degli Anelli. David Zaslav, CEO dello studio, ha infatti svelato che è stato stretto un nuovo accordo con Middle-earth Enterprises e New Line Cinema che prevede la realizzazione di più di un lungometraggio. Mike De Luca e Pam Abdy, a capo di Warner Bros Pictures, collaboreranno quindi con i produttori della trilogia di Peter Jackson iniziata con Il ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 febbraio 2023)Pictures, New Line e Middle-earth Enterprises hanno stretto un nuovo accordo che prevede la realizzazione didella saga IlPictures ha svelato che si sta lavorando alla realizzazione didella saga Il. David Zaslav, CEO dello studio, ha infatti svelato che è stato stretto un nuovo accordo con Middle-earth Enterprises e New Line Cinema che prevede la realizzazione di più di un lungometraggio. Mike De Luca e Pam Abdy, a capo diPictures, collaboreranno quindi con i produttori della trilogia di Peter Jackson iniziata con Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... keanureesi : @arzigogolato_ Ma poi io non lo voglio manco vedere il signore degli anelli senza Christopher Lee - castelloluc : @fabius10scudi @ParcodiGiacomo Se possi chiederti, cos'è che non trovi cristiano nella saga di Harry Potter rispett… - Kentel_ : Voi pensavate che la vostra vita non potesse andare peggio, eh? E invece... - ciakmag : #WarnerBros conferma che la saga de #IlSignoreDegliAnelli #LOTR si espanderà con nuovi lungometraggi - ailinon80 : gente che mette la???? e poi parla degli 'interessi dei ruzzi'. ma io li manderei a stare con quelle signore anziane… -