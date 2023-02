Il Signore degli Anelli, Peter Jackson è coinvolto nelle trattative per i nuovi film della WB (Di venerdì 24 febbraio 2023) Peter Jackson, che ha diretto la trilogia de Il Signore degli Anelli, vincitrice di un Oscar, e la trilogia dello Hobbit, non ha annunciato che dirigerà i prossimi film del franchise. Tuttavia, lui e i suoi partner di scrittura Fran Walsh e Philippa Boyens stanno parlando con lo studio e con Embracer Group, che ha acquisito i diritti di proprietà intellettuale de Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien nell’agosto 2022. “La Warner Brothers e la Embracer ci hanno tenuto informati in ogni momento“, hanno dichiarato Jackson, Walsh e Boyens in un comunicato. “Non vediamo l’ora di parlare ulteriormente con loro per ascoltare la loro visione del franchise in futuro“. Warner Bros. e New Line hanno concluso un accordo ... Leggi su screenworld (Di venerdì 24 febbraio 2023), che ha diretto la trilogia de Il, vincitrice di un Oscar, e la trilogia dello Hobbit, non ha annunciato che dirigerà i prossimidel franchise. Tuttavia, lui e i suoi partner di scrittura Fran Walsh e Philippa Boyens stanno parlando con lo studio e con Embracer Group, che ha acquisito i diritti di proprietà intellettuale de Ildi J.R.R. Tolkien nell’agosto 2022. “La Warner Brothers e la Embracer ci hanno tenuto informati in ogni momento“, hanno dichiarato, Walsh e Boyens in un comunicato. “Non vediamo l’ora di parlare ulteriormente con loro per ascoltare la loro visione del franchise in futuro“. Warner Bros. e New Line hanno concluso un accordo ...

