Il Signore degli Anelli: nuovi film sono in lavorazione presso la Warner Bros. (Di venerdì 24 febbraio 2023) nuovi film de Il Signore degli Anelli sono in lavorazione presso la Warner Bros, come riportato da Deadline. Lo studio e New Line Cinema hanno siglato un nuovo accordo pluriennale con la Middle-Earth Enterprises di Embracer Group AB per realizzare nuovi film ambientati nel mondo di J.R.R. Tolkien. Il CEO di Warner Bros Discovery, David Zaslav, ha rilasciato la notizia durante la call della società per discutere i risultati del quarto trimestre 2022. L'accordo sui nuovi film de Il Signore degli Anelli arriva 20 anni dopo che la New Line ha pubblicato l'epica trilogia di ...

