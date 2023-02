Il servizio “dimentica” l’attacco di Zelensky a Berlusconi | Tg1 nella bufera Maggioni | “Un errore”

Leggi su tpi

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Una delle notizie più importanti della settimana, ignorata dal telegiornale più seguito del paese. È l’accusa lanciata al Tg1, colpevole secondo l’opposizione di non aver accennato alle dure parole rivolte da Volodimira Silviodurante la visita a Kiev della presidente del Consiglio. Nel telegiornale andato in onda alle 20 di mercoledì scorso non c’e alcuna traccia della replica del presidente ucraino al Cavaliere, riprese dalla stampa di tutto il mondo e finite al centro del dibattito politico degli ultimi giorni. “Io credo che la casa dinon sia mai stata bombardata dai missili, mai siano arrivati con i carri armati nel giardino di casa sua, nessuno ha ammazzato i suoi parenti, non ha mai dovuto fare la valigia alle 3 di notte per scappare o la moglie ha dovuto cercare da mangiare e tutto questo per ...