Il segretario alla Difesa del Regno Unito accusa il principe Harry

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Ildel, Ben Wce, ha lanciato forti accuse rivolte al. Mentre i Sussex vedono scendere in picchiata la loro popolarità, anche personalità di spicco inveiscono contro di loro. Wce, infatti, non ha accettato le dichiarazioni del, che ha parlato del numero di persone che ha ucciso mentre era in Afghanistan. Con queste dichiarazioni, contenute, in Spare, infatti, avrebbe “deluso” i suoi commilitoni. Anche Ben Wce si vanta di essere un ex soldato e per questo motivo hala sua voce a quella di altri veterani che hanno criticato l’affermazione del duca di Sussex. All’interno della sua autobiografia, pubblicata un mese ...