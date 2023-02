Il Santo Padre onora la Madre dei Migranti, Francesca Saverio Cabrini (Di venerdì 24 febbraio 2023) ROMA – Questa mattina il Santo Padre ha celebrato l’amore e la carità per i Migranti nel visionare, in Vaticano, alcune scene di un nuovo film del produttore americano Eustace Wolfington, sulla vita e sulle opere di Santa Francesca Saverio Cabrini, meglio conosciuta come Madre Cabrini, fondatrice dell’ordine delle Suore Missionarie del Sacro Cuore di Gesù. Eustace Wolfington dichiara che è l’onore della sua vita aver potuto condividere la sua devozione per Madre Cabrini con il Papa. Nel suo discorso a Papa Francesco, Mr. Wolfington ha detto che l’idea del film su Madre Cabrini era nato in Italia anni fa, quando la ex superiora generale Sr Maria Barbagallo, autrice e storica Cabriniana, ha chiesto alla giornalista italo americana Gilda Bello di portare l’idea del film ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 24 febbraio 2023) ROMA – Questa mattina ilha celebrato l’amore e la carità per inel visionare, in Vaticano, alcune scene di un nuovo film del produttore americano Eustace Wolfington, sulla vita e sulle opere di Santa Francesca Saverio Cabrini, meglio conosciuta comeCabrini, fondatrice dell’ordine delle Suore Missionarie del Sacro Cuore di Gesù. Eustace Wolfington dichiara che è l’onore della sua vita aver potuto condividere la sua devozione perCabrini con il Papa. Nel suo discorso a Papa Francesco, Mr. Wolfington ha detto che l’idea del film suCabrini era nato in Italia anni fa, quando la ex superiora generale Sr Maria Barbagallo, autrice e storica Cabriniana, ha chiesto alla giornalista italo americana Gilda Bello di portare l’idea del film ...

