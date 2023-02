Il rinnovo di Messi con il Psg dipende dalla partita con il Bayern (Le Parisien) (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il rinnovo di Leo Messi con il Psg è diventato una e propria telenovela. Le parti non si sbottonano, anzi prendono tempo. L’argentino ha fatto sognare il tifosi del Barcellona e non solo, dopo l’incontro il padre, Jorge, e il presidente Laporta. L’ipotesi non dispiace neanche all’allenatore Xavi che aveva commentato la possibilità del ritorno, dicendo che «le porte per lui sono sempre aperte, dipende da cosa vuole fare». L’ipotesi del ritorno in Catalogna è comunque remota. Altra ipotesi è quella che lo porterebbe all’Inter Miami. La squadra di Beckham sta spingendo seriamente per l’arrivo di Messi e Busquets, come conferma lo stesso allenatore Neville. Il problema più grande è però legato all’ingaggio dell’argentino. Attualmente il numero 30 del Psg guadagna 38 milioni di euro netti e si stava cercando un accordo che ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ildi Leocon il Psg è diventato una e propria telenovela. Le parti non si sbottonano, anzi prendono tempo. L’argentino ha fatto sognare il tifosi del Barcellona e non solo, dopo l’incontro il padre, Jorge, e il presidente Laporta. L’ipotesi non dispiace neanche all’allenatore Xavi che aveva commentato la possibilità del ritorno, dicendo che «le porte per lui sono sempre aperte,da cosa vuole fare». L’ipotesi del ritorno in Catalogna è comunque remota. Altra ipotesi è quella che lo porterebbe all’Inter Miami. La squadra di Beckham sta spingendo seriamente per l’arrivo die Busquets, come conferma lo stesso allenatore Neville. Il problema più grande è però legato all’ingaggio dell’argentino. Attualmente il numero 30 del Psg guadagna 38 milioni di euro netti e si stava cercando un accordo che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Il rinnovo di #Messi con il #Psg dipende dalla partita con il #Bayern L'eventuale permanenza a Parigi dipenderà da… - roseflow__ : Rinnovo di Romero fallito? Bene oggi tripletta alla Messi Prime - TheKing95979182 : RT @sanchez_strada: @ZiaTirsa Il fatto è che per come siamo messi a centrocampo e ipotizzando un buon lavoro di Inzaghi, il turco potrebbe… - sportli26181512 : Messi a Barcellona per due giorni: intanto il papà incontra Laporta: Futuro in bilico per Messi, in scadenza a giug… - iosono_fabio : Come siamo messi col rinnovo di cavallo pazzo? @juventusfc #Rabiot #SpeziaJuve -