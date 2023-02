Il ricordo di Maurizio Costanzo sui social

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Bonolis, Scotti, Mentana, Conti eColleghi e amici del mondo dello spettacolo e della politica suiricordano, scomparso quest’oggi all’età di 84 anni. Vi riportiamo alcuni post tra i più significativi. Da segnalare il commiato di Paolo Bonolis, Carlo Conti e Gerry Scotti che hanno postato la stessa immagine (quella che vedete in apertura), scattata in occasione di una puntata delShow che li aveva visti protagonisti, con la stessa didascalia: “Ciao, i tuoi ragazzi”. Ci lascia: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero a sua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PagliariniSte : È morto Maurizio Costanzo. Appartengo a una generazione di persone cresciute col Maurizio Costanzo Show. Ricordo un… - Open_gol : Il ricordo professionale e umano di Enrico Mentana - Laufan845 : RT @mattiamattiaaa: @IlContiAndrea Un ricordo ad un professionista come Maurizio Costanzo dovrebbe essere il minimo. Ed invece. A Mediaset… - thewatcherpost : Il nostro ricordo di #mauriziocostanzo. Se ne va a 84 anni un grande comunicatore contemporaneo. ?? - mattiamattiaaa : @IlContiAndrea Un ricordo ad un professionista come Maurizio Costanzo dovrebbe essere il minimo. Ed invece. A Medi… -

...in quel Teatro Parioli che ilCostanzo Show ha reso immortale. La sua scomparsa ci pone una responsabilità forte. Sono ancora in stato confusionale, mi stanno chiamando tutti per un. ...Addio aCostanzo, iltoccante dei vip. La scomparsa diCostanzo ha lasciato un vuoto enorme nei cuori di chi lo ha conosciuto. Sono tantissimi i personaggi che hanno voluto ...

Maurizio Costanzo è morto: il ricordo di amici e personaggi famosi sui social SuperGuidaTV

Maurizio Costanzo il ricordo All Music Italia

Addio a Maurizio Costanzo, il ricordo commosso dell'amica Mara Venier. Meloni: "Grazie" Gazzetta del Sud

Fabrizio Corona e il tatuaggio per Maurizio Costanzo, storia di un legame che non ti aspetti Il Riformista

Addio a Maurizio Costanzo, il messaggio di Pupo: "Gli devo molto, mi aiutò a rilanciare la mia carriera" ArezzoNotizie

window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-3ead23b8-e945-449d-27-3d9a92d4e5d8 ...Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione ...