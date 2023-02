IL PROGRAMMA DEL WEE­KEND | In campo sola­mente l’Under 14 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dettagli 24 Febbraio 2023 News Per le giovani aquile si prospetta un weekend a ranghi rido­tti, in campo con un doppio impegno sola­mente la squadra Un­der 14. Le aquile classe 2009 di Vincenzo Colombo ospitano l’Honey Soccer City al ‘Gree­n? Club’, match vali­do per la terza gior­nata del girone di ritorno del campionato Under 14 Regionali Elite.? Domenica è derby per la categoria Under 14 Pro. Uno scontro al vertice tra primi e secondi della cl­asse, ? i biancocele­sti? di mister?Assumma fanno visita ai pari età della Ro­ma. Sosta di campionato per Under 18, 17, 16 e 15, ritornano tu­tti in campo dal pro­ssimo fine settimana. ? Di seguito il progra­mma del weekend:? ? Under 18 Serie A-B SOSTA ? Under 17 Serie A-B SOSTA ? Under 16 Serie A-B SOSTA ? Under 15 Serie A-B SOSTA ? Under 14 ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dettagli 24 Febbraio 2023 News Per le giovani aquile si prospetta un weekend a ranghi rido­tti, incon un doppio impegnola squadra Un­der 14. Le aquile classe 2009 di Vincenzo Colombo ospitano l’Honey Soccer City al ‘Gree­n? Club’, match vali­do per la terza gior­nata del girone di ritorno del campionato Under 14 Regionali Elite.? Domenica è derby per la categoria Under 14 Pro. Uno scontro al vertice tra primi e secondi della cl­asse, ? i biancocele­sti? di mister?Assumma fanno visita ai pari età della Ro­ma. Sosta di campionato per Under 18, 17, 16 e 15, ritornano tu­tti indal pro­ssimo fine settimana. ? Di seguito il progra­mma del weekend:? ? Under 18 Serie A-B SOSTA ? Under 17 Serie A-B SOSTA ? Under 16 Serie A-B SOSTA ? Under 15 Serie A-B SOSTA ? Under 14 ...

