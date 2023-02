Il primo anno di guerra in Ucraina potrebbe non essere l’ultimo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sempre più analisti sono convinti che un compromesso o una vittoria militare siano sempre più lontani Leggi su ilpost (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sempre più analisti sono convinti che un compromesso o una vittoria militare siano sempre più lontani

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EnricoLetta : La mattina di un anno fa ci siamo svegliati e l’invasore era entrato in #Ucraina portando morte e distruzione. Dal… - ilfoglio_it : Domani è il 24 febbraio, primo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. In edicola con il Foglio trovate un… - putino : Noi permettiamo a Putin di credere di non aver ancora perso. Lo scrittore Jonathan Littell riassume con un durissim… - robtic58 : RT @putino: Noi permettiamo a Putin di credere di non aver ancora perso. Lo scrittore Jonathan Littell riassume con un durissimo e giusto j… - ambasciatasvizz : Il Consigliere Federale @ignaziocassis scrive: 'Oggi ricorre un anno dall'inizio della guerra contro l'#Ucraina ????.… -