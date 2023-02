Il premier polacco Morawiecki da Zelensky per anniversario guerra (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev nell'anniversario dell'invasione russa. La Polonia, ha detto Morawiecki, spera che l'Ucraina ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il primo ministroMateuszha incontrato il presidente ucraino Volodymyra Kiev nell'dell'invasione russa. La Polonia, ha detto, spera che l'Ucraina ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raspa90 : RT @ultimenotizie: 'I primi carri armati Leopard consegnati oggi dalla #Polonia rafforzeranno la nostra difesa, grazie': lo ha detto oggi a… - ultimenotizie : 'I primi carri armati Leopard consegnati oggi dalla #Polonia rafforzeranno la nostra difesa, grazie': lo ha detto o… - AMarco1987 : Ucraina, ultime notizie. Da Cina piano di pace in 12 punti. Nato: Pechino non credibile. Von der Leyen: Ucraina pre… - Laurenc84363964 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | La premier Giorgia Meloni a Varsavia incontra il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki: 'Kiev può contare s… - CyrylJanczak : @Garderobianypl @Jowita_W @GiorgiaMeloni Il premier Meloni prende in giro il premier polacco! I discendenti delle l… -