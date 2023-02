Il "position paper" della Cina sulla guerra in Ucraina

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... shanidar4 : RT @simopieranni: il position paper cinese non cambia di una virgola la posizione della #Cina sulla guerra in #Ucraina: il dialogo e il neg… - aniramiznat : RT @simopieranni: il position paper cinese non cambia di una virgola la posizione della #Cina sulla guerra in #Ucraina: il dialogo e il neg… - giampaz : RT @simopieranni: il position paper cinese non cambia di una virgola la posizione della #Cina sulla guerra in #Ucraina: il dialogo e il neg… - MarcoCampa10 : RT @simopieranni: il position paper cinese non cambia di una virgola la posizione della #Cina sulla guerra in #Ucraina: il dialogo e il neg… - mazzettam2 : RT @simopieranni: il position paper cinese non cambia di una virgola la posizione della #Cina sulla guerra in #Ucraina: il dialogo e il neg… -

Come preannunciato da giorni, la Cina ha diffuso oggi un suo "" sulla guerra in Ucraina, documento nel quale chiede l'attivazione di un percorso di dialogo per pervenire alla pace. Si tratta di un documento in 12 punti che, diversamente da quanto ...La Cina ha ribadito i suoi appelli per una soluzione politica al conflitto ucraino nell'anniversario dell'invasione della Russia. In un '' in 12 punti appena pubblicato, il ministero degli Esteri cinese ha chiesto il cessate il fuoco, la ripresa dei colloqui di pace, la fine delle sanzioni unilaterali e ha sottolineato la ...

China wants to prevent the Russia-Ukraine crisis from getting out of control, noting that dialogue and negotiation are the only viable ways to resolve the conflict, a position paper from the foreign ...Le armi nucleari non possono essere usate e la guerra nucleare non può essere combattuta. E' uno dei 12 punti del documento appena diffuso dalla Cina per una soluzione alla crisi in Ucraina. L'uso o l ...