Il portiere serbo Dmitrovi? stende il tifoso che lo voleva aggredire, paura in PSV-Siviglia (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un tifoso ha tentato di aggredirlo e lui lo ha steso: è il finale teso di PSV Eindhoven-Siviglia, partita di ritorno dei Playoff dell'Europa League. Il protagonista è il portiere serbo degli...

beppebottero : Solo un imbecille può invadere il campo e prendersela con Marko #Dmitrovic, portiere serbo del #Siviglia, un coloss… - elmujibravo : RT @filippomricci: Quando uno stupido hooligan incontra un portiere serbo... 'Se mi attaccano io mi difendo. Meglio che non dica ciò che gl… - filippomricci : Quando uno stupido hooligan incontra un portiere serbo... 'Se mi attaccano io mi difendo. Meglio che non dica ciò c…