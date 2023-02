"Il piano di Putin è fallito, al lavoro per una pace giusta". Il messaggio di Giorgia Meloni (Di venerdì 24 febbraio 2023) È passato un anno dal lancio dell'operazione militare speciale con cui il presidente russo Vladimir Putin annunciava di voler "smilitarizzare e denazificare" l'Ucraina. Un obiettivo che il Cremlino intendeva raggiungere in poco tempo e che, invece, si è trasformato in una lunga guerra di posizione. Dodici mesi che hanno sconvolto gli equilibri della geopolitica mondiale e causato centinaia di migliaia di morti, militari e civili. L'Ucraina ha avuto fin da subito l'appoggio della Nato e dell'Occidente, trainato dal presidente americano Joe Biden, che alla vigilia del 24 febbraio si è recato in visita a sorpresa a Kiev per ribadire il sostegno al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A un anno esatto dall'invasione russa interviene anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in coordinamento con i principali partner ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 febbraio 2023) È passato un anno dal lancio dell'operazione militare speciale con cui il presidente russo Vladimirannunciava di voler "smilitarizzare e denazificare" l'Ucraina. Un obiettivo che il Cremlino intendeva raggiungere in poco tempo e che, invece, si è trasformato in una lunga guerra di posizione. Dodici mesi che hanno sconvolto gli equilibri della geopolitica mondiale e causato centinaia di migliaia di morti, militari e civili. L'Ucraina ha avuto fin da subito l'appoggio della Nato e dell'Occidente, trainato dal presidente americano Joe Biden, che alla vigilia del 24 febbraio si è recato in visita a sorpresa a Kiev per ribadire il sostegno al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A un anno esatto dall'invasione russa interviene anche il presidente del Consiglio, in coordinamento con i principali partner ...

