Il piano di pace della Cina per la guerra in Ucraina, in 12 punti (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il governo della Cina ha presentato il documento. Al primo punto: rispettare la sovranità nazionale di tutti i paesi Leggi su corriere (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il governoha presentato il documento. Al primo punto: rispettare la sovranità nazionale di tutti i paesi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : #GuerraUcraina Il presidente ucraino @ZelenskyyUa ha reso noto di non aver esaminato il piano di #pace cinese, ma… - Adnkronos : Ucraina, Zelensky a Cina: 'Non abbiamo visto alcun piano di pace, incontriamoci' . #Adnkronos - GiovaQuez : 'La scelta del popolo ucraino è una scelta a favore della pace, della democrazia, dello Stato di diritto, del rispe… - Gina76280162 : RT @Gianl1974: 1/2 ?? La Cina ha pubblicato un 'piano di pace' per l'Ucraina: la parola 'guerra' non c'è Il 'piano di pace' della Cina com… - fscodeleo : RT @DalpianoFabiola: @fscodeleo @RadioRadicale @opusturco @matteoperegodic @VEParsi1 @zafesova @NonaMikhelidze @robertomenia @LiaQuartapell… -