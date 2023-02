Il piano della Cina per la pace tra Russia e Ucraina: nei 12 punti il Cessate il Fuoco e il no alle sanzioni (Di venerdì 24 febbraio 2023) Cessate il Fuoco, no all’uso di armi nucleari e agli attacchi alle centrali atomiche. Questi sono i punti principali del piano della Cina per la pace tra Russia e Ucraina. Il documento presentato da Pechino si chiama “Posizione della Cina sulla soluzione politica della crisi Ucraina”. E si profila più come un modo per raggiungere la de-escalation che un piano di pace o di mediazione. Pechino pubblica il testo nell’anniversario dell’«Operazione speciale» di Vladimir Putin. E lo fa in attesa dell’incontro tra Xi Jingping e lo Zar. Che nelle intenzioni di Pechino dovrebbe costituire un passo avanti nei negoziati di ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 febbraio 2023)il, no all’uso di armi nucleari e agli attacchicentrali atomiche. Questi sono iprincipali delper latra. Il documento presentato da Pechino si chiama “Posizionesulla soluzione politicacrisi”. E si profila più come un modo per raggiungere la de-escalation che undio di mediazione. Pechino pubblica il testo nell’anniversario dell’«Operazione speciale» di Vladimir Putin. E lo fa in attesa dell’incontro tra Xi Jingping e lo Zar. Che nelle intenzioni di Pechino dovrebbe costituire un passo avanti nei negoziati di ...

