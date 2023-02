Il piano della Cina per fermare la guerra tra Russia e Ucraina: cosa prevede (Di venerdì 24 febbraio 2023) Pechino – Primo passo, un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. Quindi l’avvio di un dialogo, individuato come l’unico percorso utile a risolvere la crisi Ucraina. Sono questi i primi dei dodici punti contenuti nel piano di pace elaborato dal presidente cinese Xi Jinping e diffuso questa mattina dal suo ministero degli Esteri per mettere fine al confitto ucraino, di cui oggi ricorre l’anniversario. Rivendicando la sua posizione di neutralità nel conflitto, la Cina ha anche affermato che ”non ci sono limiti” nella sua relazione con la Russia e ha spiegato di non voler criticare l’invasione. A essere sotto accusa, per Pechino, è invece la comunità internazionale, alla quale viene chiesto di revocare le sanzioni imposte nei confronti di Mosca. L’Occidente, per la Cina, è ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 febbraio 2023) Pechino – Primo passo, un cessate il fuoco tra. Quindi l’avvio di un dialogo, individuato come l’unico percorso utile a risolvere la crisi. Sono questi i primi dei dodici punti contenuti neldi pace elaborato dal presidente cinese Xi Jinping e diffuso questa mattina dal suo ministero degli Esteri per mettere fine al confitto ucraino, di cui oggi ricorre l’anniversario. Rivendicando la sua posizione di neutralità nel conflitto, laha anche affermato che ”non ci sono limiti” nella sua relazione con lae ha spiegato di non voler criticare l’invasione. A essere sotto accusa, per Pechino, è invece la comunità internazionale, alla quale viene chiesto di revocare le sanzioni imposte nei confronti di Mosca. L’Occidente, per la, è ...

