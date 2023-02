Il piano cinese per la pace non convince la Nato: «Pechino non è credibile, non ha mai condannato l’invasione» (Di venerdì 24 febbraio 2023) «La posizione della Cina sulla soluzione politica della crisi ucraina» ribadita da Pechino in un documento pubblicato in mattinata, è stato cautamente accolto da Kiev definendolo un «buon segnale», ma criticato dalla Nato che ha accusato le autorità cinesi di non «essere credibili, poiché non hanno mai condanNato l’invasione della Russia». Anche perché, ricorda il segretario generale dell’Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg da Tallin, Pechino «ha firmato qualche tempo prima dell’invasione russa un accordo per una partnership senza limiti con Mosca». E sulla possibilità che la Cina fornisca armamenti a Mosca, il numero uno della Nato ha spiegato: «Non vediamo alcuna evidenza di aiuti militari anche minimi consegnati ma cosa vediamo è che ci sono indicazioni che la ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 febbraio 2023) «La posizione della Cina sulla soluzione politica della crisi ucraina» ribadita dain un documento pubblicato in mattinata, è stato cautamente accolto da Kiev definendolo un «buon segnale», ma criticato dallache ha accusato le autorità cinesi di non «essere credibili, poiché non hanno mai condandella Russia». Anche perché, ricorda il segretario generale dell’Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg da Tallin,«ha firmato qualche tempo prima delrussa un accordo per una partnership senza limiti con Mosca». E sulla possibilità che la Cina fornisca armamenti a Mosca, il numero uno dellaha spiegato: «Non vediamo alcuna evidenza di aiuti militari anche minimi consegnati ma cosa vediamo è che ci sono indicazioni che la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Il Ministero degli Esteri cinese ha pubblicato il piano in 12 punti della Cina per risolvere la guerra su larga sca… - fattoquotidiano : I 12 punti del piano di pace cinese: ecco il testo integrale di Pechino per mettere fine alla guerra in Ucraina - petergomezblog : Ucraina, la diretta – Nato e von der Leyen bocciano il piano di pace cinese: “Non credibile”, “solo principi”. Picc… - PaNurX1 : RT @riannuzziGPC: Il Consigliere per la sicurezza nazionale USA, Jake Sullivan, boccia il “piano di pace” cinese sull’Ucraina sostenendo ch… - orsobrunoUAPDV : ??????????????? La RepubblicaPopolare Cinese ha presentato questa mattina, tramite il Ministero degli esteri, UN PIANO DI… -