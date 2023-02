Il periodo complicato di Vitinha è colpa delle continue critiche di Messi e Neymar? (L’Equipe) (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il Psg sta attraversando momenti complicati. Non solo per la sconfitta in Champions League contro il Bayern, ma anche per alcune problematiche interne da dover gestire. Tra queste, l’atteggiamento di Neymar e Messi nei confronti di Vitinha, spiega L’Equipe, che sta vivendo un momento certo non semplice. Per più di un’ora, durante il match di Champions, l’ex Porto ha dovuto sopportare le continue critiche di un nervoso Neymar, che contestava ogni scelta del compagno. Sono settimane, scrive L’Equipe, che Vitinha deve sopportare le critiche del brasiliano e di Messi. Con quest’ultimo sarebbe addirittura avvenuto un acceso scambio di opinioni in allenamento, dopo un contatto di gioco. “Come si può ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il Psg sta attraversando momenti complicati. Non solo per la sconfitta in Champions League contro il Bayern, ma anche per alcune problematiche interne da dover gestire. Tra queste, l’atteggiamento dinei confronti di, spiega, che sta vivendo un momento certo non semplice. Per più di un’ora, durante il match di Champions, l’ex Porto ha dovuto sopportare ledi un nervoso, che contestava ogni scelta del compagno. Sono settimane, scrive, chedeve sopportare ledel brasiliano e di. Con quest’ultimo sarebbe addirittura avvenuto un acceso scambio di opinioni in allenamento, dopo un contatto di gioco. “Come si può ...

