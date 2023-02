Il percorso condiviso di Mosai.co e Santoro: dagli esperimenti di “Rai per una notte” e “Tutti in piedi” fino all’app di Servizio Pubblico (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un viaggio durato 13 lunghi anni. Partendo dal PalaDozza di Bologna, passando per il parco di Villa Angeletti (sempre nel capoluogo dell’Emilia-Romagna) e arrivando fino al mondo digitale attraverso l’app di Servizio Pubblico. Un percorso condiviso, in cui le strade di Mosai.co e Michele Santoro si sono incrociate e intrecciate per produrre contenuti che hanno fatto la storia dell’informazione in Italia. Prima “Rai per una notte“, poi “Tutti in piedi“. Due format – mono-puntata – innovativi, nati dall’esigenza di scardinare il mondo del giornalismo da quei vincoli presenti all’interno della televisione pubblica. Un tempo, dunque, era il mezzo televisivo il punto focale di tutto. LEGGI ANCHE > Michele ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un viaggio durato 13 lunghi anni. Partendo dal PalaDozza di Bologna, passando per il parco di Villa Angeletti (sempre nel capoluogo dell’Emilia-Romagna) e arrivandoal mondo digitale attraverso l’app di. Un, in cui le strade di.co e Michelesi sono incrociate e intrecciate per produrre contenuti che hanno fatto la storia dell’informazione in Italia. Prima “Rai per una“, poi “in“. Due format – mono-puntata – innovativi, nati dall’esigenza di scardinare il mondo del giornalismo da quei vincoli presenti all’interno della televisione pubblica. Un tempo, dunque, era il mezzo televisivo il punto focale di tutto. LEGGI ANCHE > Michele ...

