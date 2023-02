Il peggior nemico dell’Ucraina resta la corruzione (Di venerdì 24 febbraio 2023) Kyrylo Tymoshenko era considerato un uomo molto vicino a Volodymyr Zelensky, almeno fino a fine gennaio. Nel 2016 aveva fondato una delle più grandi agenzie di comunicazione dell’Ucraina, GoodMedia, e fino al marzo del 2020 ne è stato anche il proprietario. Nel 2019 l’azienda contribuì alla campagna elettorale del comico, realizzando un video in cui sfidava a un dibattito l’allora presidente uscente, Petro Poroshenko. Oggi la società è di proprietà di sua moglie, Alyona, ma non ha smesso di ricevere commesse di alto livello. Nemmeno quando Tymoshenko, a seguito della vittoria di Zelensky, nel maggio 2019 è stato nominato vicedirettore della presidenza ucraina e dopo aver ottenuto, l’anno successivo, la responsabilità di un programma di infrastrutture a livello regionale. Nel 2021, ad esempio, GoodMedia contribuì all’organizzazione del forum “Ukraine 30”, voluto proprio ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 febbraio 2023) Kyrylo Tymoshenko era considerato un uomo molto vicino a Volodymyr Zelensky, almeno fino a fine gennaio. Nel 2016 aveva fondato una delle più grandi agenzie di comunicazione, GoodMedia, e fino al marzo del 2020 ne è stato anche il proprietario. Nel 2019 l’azienda contribuì alla campagna elettorale del comico, realizzando un video in cui sfidava a un dibattito l’allora presidente uscente, Petro Poroshenko. Oggi la società è di proprietà di sua moglie, Alyona, ma non ha smesso di ricevere commesse di alto livello. Nemmeno quando Tymoshenko, a seguito della vittoria di Zelensky, nel maggio 2019 è stato nominato vicedirettore della presidenza ucraina e dopo aver ottenuto, l’anno successivo, la responsabilità di un programma di infrastrutture a livello regionale. Nel 2021, ad esempio, GoodMedia contribuì all’organizzazione del forum “Ukraine 30”, voluto proprio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CharlyMatt : Mio padre si ammaló della stessa patologia di Bruce Willis, la demenza frontotemporale, a 55 anni. È una patologia… - SilviaGiannin90 : @ghostinstim Ma come ti viene in mente di dire una cosa del genere????ma un cuore lo tieni????? Augurare una cosa d… - stupidcrazylove : Allora, facciamo che la ship è morta perché uno così io non lo augurerei neanche al mio peggior nemico. Ma davvero… - vaiomc : RT @FmMosca: #Buonanotte Dio Vi aiuti e protegga da Voi stessi. ( Il peggior nemico di un italiano è se stesso e la sua inconsapevole tend… - Lori74331794 : @blackestdaisy detto da una donna fa abbastanza schifo ma detto questo, se il tuo uomo andasse dal tuo peggior nemi… -