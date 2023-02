Il paradosso dei funerali di Maurizio Costanzo in diretta su Rai1 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il mondo televisivo a lutto per la dolorosa scomparsa di Maurizio Costanzo. In rete le informazioni su camera ardente e funerali e si apprende anche di una diretta TV. A quanto è noto al momento, però, la diretta dei funerali non sarà trasmessa sulle reti Mediaset ma sulla Rai, un paradosso se si pensa che il suo volto e quello della moglie Maria De Filippi sono quelli di punta dei programmi Fascino. I funerali di Maurizio Costanzo si terranno lunedì 27 febbraio dalle ore 15.00 in Piazza del Popolo a Roma, presso la chiesa degli Artisti, e verranno trasmessi in diretta su Rai1 attraverso uno speciale del tg1. La notizia si diffonde su Twitter, condivisa dall’account Cinguette ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il mondo televisivo a lutto per la dolorosa scomparsa di. In rete le informazioni su camera ardente ee si apprende anche di unaTV. A quanto è noto al momento, però, ladeinon sarà trasmessa sulle reti Mediaset ma sulla Rai, unse si pensa che il suo volto e quello della moglie Maria De Filippi sono quelli di punta dei programmi Fascino. Idisi terranno lunedì 27 febbraio dalle ore 15.00 in Piazza del Popolo a Roma, presso la chiesa degli Artisti, e verranno trasmessi insuattraverso uno speciale del tg1. La notizia si diffonde su Twitter, condivisa dall’account Cinguette ...

