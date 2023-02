Il nuovo Wi-Fi pubblico di Lecce è firmato Cambium Networks (Di venerdì 24 febbraio 2023) Milano 23 febbraio 2023 – La piattaforma di connettività pubblica del comune di Lecce, realizzata nel 2010, soffriva di limiti operativi e gestionali, causati dall’obsolescenza tecnologica dell’hardware installato. L’accesso, previa registrazione su Captive Portal LUMEN, indirizzato prevalentemente a cittadini e turisti, garantiva la libera navigazione su internet con traffico generalmente distribuito su applicativi quali social, messaging e mail. Nel tempo sono stati utilizzati vendor differenti per i successivi ampliamenti della rete, attuato attraverso diversi step evolutivi. La rete di trasporto a 5 GHz è stata realizzata con tecnologia HiperLan mentre la rete di accesso era basata su tecnologia mista WiFi 4 e WiFi 5. Il Comune ha quindi ritenuto necessario attuare un profondo aggiornamento dell’intera infrastruttura di rete (trasporto ed accesso) con tecnologie ... Leggi su pantareinews (Di venerdì 24 febbraio 2023) Milano 23 febbraio 2023 – La piattaforma di connettività pubblica del comune di, realizzata nel 2010, soffriva di limiti operativi e gestionali, causati dall’obsolescenza tecnologica dell’hardware installato. L’accesso, previa registrazione su Captive Portal LUMEN, indirizzato prevalentemente a cittadini e turisti, garantiva la libera navigazione su internet con traffico generalmente distribuito su applicativi quali social, messaging e mail. Nel tempo sono stati utilizzati vendor differenti per i successivi ampliamenti della rete, attuato attraverso diversi step evolutivi. La rete di trasporto a 5 GHz è stata realizzata con tecnologia HiperLan mentre la rete di accesso era basata su tecnologia mista WiFi 4 e WiFi 5. Il Comune ha quindi ritenuto necessario attuare un profondo aggiornamento dell’intera infrastruttura di rete (trasporto ed accesso) con tecnologie ...

