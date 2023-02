Il nome della preside della lettera sul fascismo compare nelle liste del congresso dem in Toscana. Ma che strano… (Di venerdì 24 febbraio 2023) Annalisa Savino, la preside della lettera antifascista agli studenti, ha detto al Corriere di avere preso quell’iniziativa perché i ragazzi non restassero indifferenti a quanto avvenuto davanti al liceo Michelangiolo. Una lettera che il ministro Valditara ha bocciato reputandola frutto di propaganda politica. I toni infatti non lasciavano dubbi: nella lettera c’è il riferimento a chi decanta il “valore delle frontiere” e a chi onora “il sangue degli avi in contrapposizione ai diversi”. Si tratta di “rigurgiti” da isolare e contro cui combattere perché tutto questo “non passerà da sé”. Insomma, una lettera-volantino. E che la professoressa Savino abbia a che fare con il Pd, che l’ha subito difesa a spada tratta elevandola a “martire” del ministro cattivo, lo scrive ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 febbraio 2023) Annalisa Savino, laantifascista agli studenti, ha detto al Corriere di avere preso quell’iniziativa perché i ragazzi non restassero indifferenti a quanto avvenuto davanti al liceo Michelangiolo. Unache il ministro Valditara ha bocciato reputandola frutto di propaganda politica. I toni infatti non lasciavano dubbi: nellac’è il riferimento a chi decanta il “valore delle frontiere” e a chi onora “il sangue degli avi in contrapposizione ai diversi”. Si tratta di “rigurgiti” da isolare e contro cui combattere perché tutto questo “non passerà da sé”. Insomma, una-volantino. E che la professoressa Savino abbia a che fare con il Pd, che l’ha subito difesa a spada tratta elevandola a “martire” del ministro cattivo, lo scrive ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EnricoLetta : La mattina di un anno fa ci siamo svegliati e l’invasore era entrato in #Ucraina portando morte e distruzione. Dal… - Antonio_Tajani : L'Italia ha votato a favore della 'Risoluzione per la pace' in #Ucraina che è stata adottata dalle Nazioni Unite co… - Poesiaitalia : La suggestiva Sacra di San Michele. Nel 1980, lo scrittore Umberto Eco si ispirò a questa suggestiva abbazia, in or… - SecolodItalia1 : Il nome della preside della lettera sul fascismo compare nelle liste del congresso dem in Toscana. Ma che strano…… - dracul473 : RT @PediatriaOggi: I miei genitori sono sposati da 34 anni. Mia madre è agli stadi finali della demenza. Mio padre si occupa di lei a tempo… -