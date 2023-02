Il Milan si separa dall’Inter | si costruirà il nuovo stadio da solo Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Ilrompe l’alleanza con l’Inter per ilSan Siro. Cardinale ha deciso chedail, scrive ladello Sport: troppi ritardi accumulati finora e troppa incertezza sul futuro della proprietà nerazzurra. Le alternative al Meazza sono Sesto San Giovanni, San Donato oppure l’area ex Snai. “La grande storia tra ile San Siro è destinata a concludersi. Resteranno ricordi dolcissimi, incancellabili. Una nuova storia d’amore potrà iniziarecosì, in unoaltrettanto bello ma decisamente più funzionale, moderno, vivo. E senza l’Inter”. “Ilsta risalendo anche le classifiche del bilancio, oggi ha una proprietà solida e riconosciuta. Pronta a un ...