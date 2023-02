Il Milan saluta Inter e San Siro: lo stadio sarà altrove (Di venerdì 24 febbraio 2023) La grande storia tra il Milan e San Siro è destinata a concludersi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, spiegando che la storia rossonera proseguirà altrove, in uno stadio più funzionale, moderno, e senza la compagnia dell’Inter. Insomma, lo stadio sarà una fonte primaria di ricavi, a maggior ragione se sarà L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 24 febbraio 2023) La grande storia tra ile Sanè destinata a concludersi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, spiegando che la storia rossonera proseguirà, in unopiù funzionale, moderno, e senza la compagnia dell’. Insomma, louna fonte primaria di ricavi, a maggior ragione seL'articolo proviene da Calcio e Finanza.

