Il messaggio di Meloni sull’anniversario della guerra in Ucraina: «Il piano di Putin è fallito, ora una pace giusta» – Il video (Di venerdì 24 febbraio 2023) «Il mondo libero è debitore nei confronti delle donne e degli uomini ucraini. L’Italia è dalla loro parte». Si chiude così il breve video messaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione del primo anniversario dell’invasione russa in Ucraina. La premier, che giusto qualche giorno fa si trovava proprio in compagnia di Volodymyr Zelensky per visitare alcuni dei luoghi simbolo del conflitto, ha ripercorso ciò che è successo il 24 febbraio dello scorso anno. «Un anno fa, la federazione russa ha scioccato il mondo invadendo l’Ucraina. La Russia aveva già compiuto in passato aggressioni nei confronti dei propri vicini e non aveva mai spento le rivendicazioni su quelli che chiama “i suoi confini storici”. Ma nessuno avrebbe potuto immaginare un atto così grave. Ci eravamo ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 febbraio 2023) «Il mondo libero è debitore nei confronti delle donne e degli uomini ucraini. L’Italia è dalla loro parte». Si chiude così il brevepresidente del Consiglio Giorgiain occasione del primo anniversario dell’invasione russa in. La premier, che giusto qualche giorno fa si trovava proprio in compagnia di Volodymyr Zelensky per visitare alcuni dei luoghi simbolo del conflitto, ha ripercorso ciò che è successo il 24 febbraio dello scorso anno. «Un anno fa, la federazione russa ha scioccato il mondo invadendo l’. La Russia aveva già compiuto in passato aggressioni nei confronti dei propri vicini e non aveva mai spento le rivendicazioni su quelli che chiama “i suoi confini storici”. Ma nessuno avrebbe potuto immaginare un atto così grave. Ci eravamo ...

