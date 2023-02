Il messaggio degli Ambasciatori G7 in Italia a un anno dall’invasione in Ucraina: «Non vi abbandoniamo» – Il video (Di venerdì 24 febbraio 2023) «Saremo al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario». Con queste parole gli Ambasciatori in Italia dei Paesi del G7, insieme al Segretario Generale della Farnesina Ettore Francesco Sequi e all’Ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melnyk, ci tengono a lanciare un messaggio di sostegno in occasione dell’anniversario dell’invasione russa. Hanno fatto un video, rilanciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in cui mostrano dei fogli con alcune frasi di supporto. «È passato un anno da quando la Russia ha invaso il mio Paese», si legge in quello tenuto in mano da Yaroslav Melnyk, ambasciatore ucraino in Italia. E poi a seguire parole di sostegno all popolo ucraino ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 febbraio 2023) «Saremo al fianco dell’per tutto il tempo necessario». Con queste parole gliindei Paesi del G7, insieme al Segretario Generale della Farnesina Ettore Francesco Sequi e all’Ambasciatore ucraino inYaroslav Melnyk, ci tengono a lanciare undi sostegno in occasione dell’anniversario dell’invasione russa. Hfatto un, rilanciato dal MinisteroAffari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in cui mostrano dei fogli con alcune frasi di supporto. «È passato unda quando la Russia ha invaso il mio Paese», si legge in quello tenuto in mano da Yaroslav Melnyk, ambasciatore ucraino in. E poi a seguire parole di sostegno all popolo ucraino ...

