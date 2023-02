IL MATTINO – Spalletti strega l’Europa: pronti mega contratti, la risposta di De Laurentiis (Di venerdì 24 febbraio 2023) Luciano Spalletti viene corteggiato dai grandi club europei, dalla Premier League al Psg in Ligue 1, il Napoli vuole tenerlo in panchina. Quando si arriva a certi livelli è normale che i top club seguano con grande interesse non solo i calciatori, ma anche l’allenatore che sta portando avanti un gioco così spumeggiante. Fa parte del gioco e delle dinamiche del calcio moderno. Anche perché ci sono club, come quelli di Premier League, oltre che il Psg, che possono permettersi contratti faraonici che in Italia nemmeno possono essere presi in considerazione. Quindi l’interesse di Premier League e Ligue 1 per Spalletti non deve sorprendere, fa tutto parte del gioco, ma è chiaro che c’è una ‘minaccia’ da tenere in considerazione. Quali club cercano Spalletti Secondo quanto scrive Il MATTINO, l’allenatore del ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 24 febbraio 2023) Lucianoviene corteggiato dai grandi club europei, dalla Premier League al Psg in Ligue 1, il Napoli vuole tenerlo in panchina. Quando si arriva a certi livelli è normale che i top club seguano con grande interesse non solo i calciatori, ma anche l’allenatore che sta portando avanti un gioco così spumeggiante. Fa parte del gioco e delle dinamiche del calcio moderno. Anche perché ci sono club, come quelli di Premier League, oltre che il Psg, che possono permettersifaraonici che in Italia nemmeno possono essere presi in considerazione. Quindi l’interesse di Premier League e Ligue 1 pernon deve sorprendere, fa tutto parte del gioco, ma è chiaro che c’è una ‘minaccia’ da tenere in considerazione. Quali club cercanoSecondo quanto scrive Il, l’allenatore del ...

