Il G7 | “Condanna fermamente tutti gli atti atroci commessi dalla Russia in Ucraina | ed adotta nuove sanzioni”

(Di venerdì 24 febbraio 2023) “Chiediamo alladi porre fine all’aggressione in corso e di ritirare immediatamente, completamente e incondizionatamente le sue truppe da tutto il territorio ucraino entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale“. Questo perché, si legge nella dichiarazione conclusiva del G7 “Laha iniziato questa guerra: può mettervi fine“. Il G7 sulla: “Condanniamogli, uccisi migliaia di ucraini, costretto milioni alla fuga e deportato” Come si legge ancora nella dichiarazione, “Nell’ultimo anno le forze russe hanno ucciso migliaia di ucraini, hanno costretto milioni alla fuga e deportato con la forza migliaia di ucraini, compresi i bambini, in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ale21317095 : @Simone_978_ Quando gli Usa invadono Iraq e Afghanistan si condannava giustamente e fermamente l'aggressore!! Isra… - GilbertoZaffuto : RT @coe_ita: Mentre la guerra di aggressione contro l'#Ucraina entra nel suo secondo anno, il @coe condanna fermamente la persistente aggre… - LucaDiFebbraro : Caro Governo, io non chiedo mica una conferenza in pompa magna dove si condanna fermamente quello che sta succedend… - GlobalTimeseu : RT @coe_ita: Mentre la guerra di aggressione contro l'#Ucraina entra nel suo secondo anno, il @coe condanna fermamente la persistente aggre… - coe_ita : Mentre la guerra di aggressione contro l'#Ucraina entra nel suo secondo anno, il @coe condanna fermamente la persis… -

Condanniamotutti gli atti oltraggiosi della Russia. Di fronte all'assalto della Russia, ... Ribadiamo la nostra inequivocabilee il fermo rifiuto del tentativo di annessione ...Condanniamotutti gli atti atroci commessi dalla Russia. Di fronte all'aggressione russa,... 'Riaffermiamo la nostrasenza equivoci e il nostro fermo rifiuto del tentativo illegale ...

Türkiye condanna fermamente il raid dell'esercito israeliano nella ... TRT

RIGOPIANO: AVVOCATO, "PROCESSO INIZIATO MALE". CAMERA ... Abruzzoweb.it

La Camera Penale su reazione a sentenza Rigopiano: "Indecente aggressione alla persona del giudice" IlPescara

Rigopiano, la rabbia nel racconto dei parenti dopo le 25 assoluzioni. Ma le Camere penali difendono i giudici Tiscali Notizie

Il G7: “Condanna fermamente tutti gli atti atroci commessi dalla Russia in Ucraina, ed adotta nuove sanzioni” Italia Sera

La FLC CGIL Lombardia condanna fermamente le cariche squadriste e fasciste avvenuta il 18 febbraio ai danni di alcuni studenti del Collettivo SUM (Studenti Uniti… Leggi ...Preoccupata per il “clima di odio e violenza” che si respira in città, l’assemblea chiede che sia il governo nazionale, in primis, “a condannare fermamente quanto accaduto”. Condanna che, come ...