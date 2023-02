Il Fondo Monetario Internazionale contro Bitcoin (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – La lunga crisi dei mercati digitali e l’epilogo disastroso dell’affaire FTX hanno convinto le autorità di tutto il mondo della necessità di un giro di vite alle attività degli operatori del comparto fintech. L’ultima organizzazione ad aggiungersi alla lista è il Fondo Monetario Internazionale, che si è pronunciata in senso negativo sull’affidabilità e la sostenibilità delle valute digitali, in particolare del Bitcoin. L’istituzione ha comunicato le sue osservazioni in una dichiarazione ufficiale del suo Executive Board. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – La lunga crisi dei mercati digitali e l’epilogo disastroso dell’affaire FTX hanno convinto le autorità di tutto il mondo della necessità di un giro di vite alle attività degli operatori del comparto fintech. L’ultima organizzazione ad aggiungersi alla lista è il, che si è pronunciata in senso negativo sull’affidabilità e la sostenibilità delle valute digitali, in particolare del. L’istituzione ha comunicato le sue osservazioni in una dichiarazione ufficiale del suo Executive Board. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

