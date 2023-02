Il dovere di insegnare la libertà (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sarà stato il 1992 o il 1993. Frequentavo l’Università La Sapienza di Roma. Un giorno Corrado Vivanti, storico dell’età moderna, entrò in classe e ci disse: «Oggi avrei dovuto parlarvi L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sarà stato il 1992 o il 1993. Frequentavo l’Università La Sapienza di Roma. Un giorno Corrado Vivanti, storico dell’età moderna, entrò in classe e ci disse: «Oggi avrei dovuto parlarvi L'articolo proviene da il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Laleggerezza : @erpedrini @DarioNardella Ma non dica sciocchezze. È nostro preciso dovere insegnare l'antifascismo che sta alla base della ns Costituzione. - ProfLopalco : @GCesterton Difendere la costituzione italiana è dovere civico. Insegnare il dovere civico è obbligo degli educator… - lauracozza : @tomasomontanari Le parole di @G_Valditara sono irricevibili! La scuola ha il dovere di insegnare come attraverso l… - LuigiPetti4 : @borghi_claudio La scuola ha il dovere di insegnare cosa è l'antifascismo e come arginare i rigurgiti fascisti che… - cassiocherea : @ultimora_pol Può ancora parlare xké la #meloni sempre loquace e faconda purtroppo non gli ha risposto a dovere e c… -